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Экс-игрок Ливерпуля наказан за ставки

Экс-игрок Ливерпуля наказан за ставки
11:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Даниэль Старридж дисквалифицирован и оштрафован на 75 тысяч фунтов.

Бывший форвард "Ливерпуля" Даниэль Старридж дисквалифицирован на полгода из-за нарушения правил о ставках. Английская футбольная ассоциация провела расследование, проверяя сообщения и звонки футболиста.

Суть обвинения заключалась в том, что двоюродный брат футболиста сделал ставку в 2018 году на 10 тысяч фунтов на переход Старриджа в "Севилью", когда стороны были близки к соглашению. Даниэль обвиняется в разглашении данных и использовании своего родственника в роли подставного лицо для ставки.

Футбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать форварда на шесть недель. Кроме того, Старридж обязан будет оплатить штраф в 75 тысяч фунтов. Что интересно, Старридж так и не перешел в "андалусийский" клуб, а стал игроком "Вест Бромвича" на правах аренды.

В прошлом сезоне Старридж провел 27 матчей в футболке "Ливерпуля", записав на свой счет 4 гола. Вместе с командой англичанин завоевал серебрянные медали чемпионата Англии и стал обладателем Кубка чемпионов.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Даниэль Старридж, Новости футбола.
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