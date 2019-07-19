Чемпионат Украины по футболу начнется за несколько часов до Суперкубка

Новости спорта: Чемпионат Украины по футболу 2019/20 стартует матчем в Полтаве.

Как сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги, матчи элитного дивизиона сезона-2019/20 стартуют 28 июля в Полтаве, где местная команда встретится с Зарей. Матч начнется в 14:00. Остальные матчи тура пройдут 30 и 31 июля. Напомним, матч за Суперкубок Украины Динамо - Шахтер начнется 28 июля в 21:00 по киевскому времени.

1 тур

28 июля (воскресенье):

Ворскла – Заря (14:00)

30 июля (вторник):

Десна – Львов (19:00)

Колос – Мариуполь (19:00)

31 июля (среда):

Александрия – Шахтер (19:00)

Днепр-1 – Олимпик (19:00)

Карпаты – Динамо (19:30)

2 тур

3 августа (суббота)

Мариуполь – Александрия (17:00)

Львов – Динамо (19:30)

Десна – Ворскла (19:30)

4 августа (воскресенье)

Олимпик – Колос 17:00

Заря – Днепр-1 19:30

Шахтер – Карпаты 19:30