Чемпионат Украины по футболу начнется за несколько часов до Суперкубка

Как сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги, матчи элитного дивизиона сезона-2019/20 стартуют 28 июля в Полтаве, где местная команда встретится с Зарей. Матч начнется в 14:00. Остальные матчи тура пройдут 30 и 31 июля. Напомним, матч за Суперкубок Украины Динамо - Шахтер начнется 28 июля в 21:00 по киевскому времени.
1 тур
28 июля (воскресенье):
Ворскла – Заря (14:00)
30 июля (вторник):
Десна – Львов (19:00)
Колос – Мариуполь (19:00)
31 июля (среда):
Александрия – Шахтер (19:00)
Днепр-1 – Олимпик (19:00)
Карпаты – Динамо (19:30)
2 тур
3 августа (суббота)
Мариуполь – Александрия (17:00)
Львов – Динамо (19:30)
Десна – Ворскла (19:30)
4 августа (воскресенье)
Олимпик – Колос 17:00
Заря – Днепр-1 19:30
Шахтер – Карпаты 19:30