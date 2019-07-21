Клопп обнял журналиста во время пресс-конференции

Новости спорта: Немецкий специалист откликнулся на просьбу корреспондента.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп во время пресс-конференции после контрольного матча с дортмундской Боруссией (2:3) в своем стиле отличился экстраординарным поступком.

Немецкий специалист беседовал с журналистами, однако один смельчак решил вместо вопроса попросить наставника "красных" о необычной услуге.

Журналист обратился с просьбой обнять его, после чего Клопп сразу же согласился на эту авантюру.

Напомним, ранее Клопп исключил чрезмерные траты Ливерпуля на трансферы в текущее трансферное окно, а также назвал главного фаворита на победу в АПЛ в сезоне-2019/20.