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Клопп обнял журналиста во время пресс-конференции

Клопп обнял журналиста во время пресс-конференции
13:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Немецкий специалист откликнулся на просьбу корреспондента.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп во время пресс-конференции после контрольного матча с дортмундской Боруссией (2:3) в своем стиле отличился экстраординарным поступком.

Немецкий специалист беседовал с журналистами, однако один смельчак решил вместо вопроса попросить наставника "красных" о необычной услуге.

Журналист обратился с просьбой обнять его, после чего Клопп сразу же согласился на эту авантюру.

Напомним, ранее Клопп исключил чрезмерные траты Ливерпуля на трансферы в текущее трансферное окно, а также назвал главного фаворита на победу в АПЛ в сезоне-2019/20.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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