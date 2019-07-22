ПСЖ и Реал готовят грандиозный обмен футболистами

Неймар выразил желание покинуть ПСЖ, а главный тренер Реала Зинедин Зидан намерен расстаться с Гаретом Бэйлом.
По информации The Independent, между двумя клубами может произойти обмен. В Мадрид может отправиться бразилец, а в Париж – валлиец.
Стороны уже провели переговоры касательно потенциальной сделки.
Кроме того, у Неймара испортились отношения с руководством ПСЖ, а Бэйл зол на Зидана из-за его публичного высказывания, что ему лучше покинуть Реал.
Ранее сообщалось, что китайский клуб готов сделать Бэйла самым высокооплачиваемым игроком в лиге.