ПСЖ и Реал готовят грандиозный обмен футболистами

Новости спорта: Между двумя клубами может произойти обмен звездными исполнителями.

Неймар выразил желание покинуть ПСЖ, а главный тренер Реала Зинедин Зидан намерен расстаться с Гаретом Бэйлом.

По информации The Independent, между двумя клубами может произойти обмен. В Мадрид может отправиться бразилец, а в Париж – валлиец.

Стороны уже провели переговоры касательно потенциальной сделки.

Кроме того, у Неймара испортились отношения с руководством ПСЖ, а Бэйл зол на Зидана из-за его публичного высказывания, что ему лучше покинуть Реал.

Ранее сообщалось, что китайский клуб готов сделать Бэйла самым высокооплачиваемым игроком в лиге.