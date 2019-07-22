Наставник Аталанты - о дебютных матчах Малиновского в Италии

Новости спорта: Тренер доволен работой украинца.

Руслан Малиновский недавно перебрался в «Аталанту» и успел провести за новую команду 2 контрольных матча. Наставник Джан Пьеро Гасперини доволен работой украинца.

«Мне нравится та команда, которая сейчас работает. Чувствуется, что ребята подустали во время напряженных тренировок, но все чувствуют большой энтузиазм перед сезоном».

«Что касается Малиновского, то уже видно, что мы получили индивидуально очень сильного игрока, несмотря на физические кондиции и тот факт, что он оказался в новом окружении».

«Руслан выиграл чемпионство с «Генком», выступает за сборную Украины и, вероятно, был лучшим игроком Бельгии в прошлом сезоне», - отметил Гасперини.