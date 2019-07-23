Audi прекратила сотрудничество с Барселоной

Новости спорта: Audi прекратила сотрудничество с каталонской "Барселоной.

Как сообщает испанское издание AS, компания Audi прекратила сотрудничество с каталонской "Барселоной". Контракт автоконцерна с испанским клубом истек 30 июня, после чего немецкая компания попросила футболистов каталонского клуба вернуть машины концерна.

Автомобили были бесплатно предоставлены исполнителям во время действия соглашения. Источник отмечает, что игроки должны вернуть машины после возвращения из турне по Японии.

По информации AS, немецкий концерн, входящий в состав Volkswagen Group, был крайне недоволен тем фактом, что футболисты испанского клуба слишком часто использовали автомобили конкурентов компании во время поездок.