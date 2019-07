Сумасшедший промах: Бензема не попал в ворота с метра (Видео)

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема упустил отличный момент для взятия ворот мюнхенской "Баварии" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Хьюстоне (США) и завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:1.

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема не смог забить из выгодной позиции на 42-й минуте. Француз просто не попал по мячу после навеса от правого края штрафной в исполнении Марко Асенсио. На тот момент счет в матче был 1:0 в пользу мюнхенцев.

#Benzema with the miss of the century. pic.twitter.com/U7R9DvN1Bb

— Billy Rae (@KnewFone) 21 июля 2019 г.