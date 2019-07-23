Сумасшедший промах: Бензема не попал в ворота с метра (Видео)

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема упустил отличный момент для взятия ворот мюнхенской "Баварии" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Хьюстоне (США) и завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:1.
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема не смог забить из выгодной позиции на 42-й минуте. Француз просто не попал по мячу после навеса от правого края штрафной в исполнении Марко Асенсио. На тот момент счет в матче был 1:0 в пользу мюнхенцев.
#Benzema with the miss of the century. pic.twitter.com/U7R9DvN1Bb
— Billy Rae (@KnewFone) 21 июля 2019 г.
В следующем матче Международного кубка чемпионов "Бавария" сыграет с "Миланом", а "Реал" встретится с "Арсеналом". Обе игры пройдут в ночь на 24 июля.
Кроме того, "Реал" повесил ценник на Бейла: можно купить четверых Ярмоленко. Испанский клуб намерен избавиться от дорогостоящего валлийца.