Новичок Динамо Кадири рассказал об адаптации в Украине

Новости спорта: Ганец адаптируется к новой команде.

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири сообщил, что еще не говорил с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем о своей позиции на поле. Ганский футболист может сыграть как в обороне, так и в центре поля.

«Я счастлив, играть в Динамо. Меня очень тепло встретили здесь в Украине. Партнеры по команде помогают быстрее адаптироваться. Я еще не разговаривал с Александром Хацкевичем по поводу моей конкретной позиции на поле. Но никакой проблемы с этим не вижу».

«Могу сыграть как в полузащите, так и в обороне. Жду успешного сезона с Динамо», — цитирует Кадири Footballhub.com.ua.

Кадири присоединился к Динамо в начале июня — он стал первым летним трансфером киевлян.

Новый сезон Динамо начнет 28 июля, когда в Одессе разыграет Суперкубок Украины с Шахтером. В первом туре УПЛ киевляне 31 июля сыграют против Карпат.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо встретится с Брюгге. Первый матч на выезде состоится 6 августа.