Наставник Брюгге - о предстоящих матчах с Динамо в ЛЧ

Новости спорта: Клеман заявил, что его команда может не набрать оптимальную форму к поединкам с киевлянами.

Главный тренер Брюйгге Филипп Клеман поделился ожиданиями от матчей с киевским Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Мне сейчас сложно оценить шансы обеих команд. Мы играем первый матч дома и я сомневаюсь, что это даст нам какое-то приемущество. Хотя я рад, что так произошло. Мы должны добиться хорошего результата дома, ведь при своих фанатах играть будет легче. Пока что Брюгге находится не в лучших функциональных кондициях. Наша команда будет в оптимальной форме через один или два месяца.

В данный момент мне сложно оценивать Динамо. Трансферное окно открыто до сих пор, и они могут приобрести еще несколько игроков. Нужно детально изучить эту команду. Они сыграют в матче за Суперкубок Украины против Шахтера. Этот поединок будет очень полезным для нас, мы сможет лучше проанализировать игру Динамо", - приводит слова Клемана Voetbalprimeur.be.

Напомним, первый матч Динамо - Брюгге состоится 6 августа в Бельгии, а ответный - 13 августа в Киеве.