Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии

Наставник Брюгге - о предстоящих матчах с Динамо в ЛЧ

Наставник Брюгге - о предстоящих матчах с Динамо в ЛЧ
08:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Клеман заявил, что его команда может не набрать оптимальную форму к поединкам с киевлянами.

Главный тренер Брюйгге Филипп Клеман поделился ожиданиями от матчей с киевским Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Мне сейчас сложно оценить шансы обеих команд. Мы играем первый матч дома и я сомневаюсь, что это даст нам какое-то приемущество. Хотя я рад, что так произошло. Мы должны добиться хорошего результата дома, ведь при своих фанатах играть будет легче. Пока что Брюгге находится не в лучших функциональных кондициях. Наша команда будет в оптимальной форме через один или два месяца.

В данный момент мне сложно оценивать Динамо. Трансферное окно открыто до сих пор, и они могут приобрести еще несколько игроков. Нужно детально изучить эту команду. Они сыграют в матче за Суперкубок Украины против Шахтера. Этот поединок будет очень полезным для нас, мы сможет лучше проанализировать игру Динамо", - приводит слова Клемана Voetbalprimeur.be.

Напомним, первый матч Динамо - Брюгге состоится 6 августа в Бельгии, а ответный - 13 августа в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола, Филипп Клеман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наставник Аталанты - о дебютных матчах Малиновского в Италии
02 "Это бокс": Турман прокомментировал поражение от Пакьяо
03 "Позор": Агент Бэйла раскритиковал Зидана
04 Усик: Руис сказал, что он мой фанат
05 ПСЖ и Реал готовят грандиозный обмен футболистами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь