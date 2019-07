Гризманн дебютировал за Барселону в матче против Челси

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн дебютировал в составе Блаугранас. Французский форвард вышел в старте своей команды на матч против Челси в рамках турнира Rakuten Cup в Японии.

Поединок начался в 13:30 по киевскому времени.

And the 2019-20 preseason is underway!

Tokyo

Saitama Stadium

#RakutenCup pic.twitter.com/aXZFDzG5t5