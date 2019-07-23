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Гризманн дебютировал за Барселону в матче против Челси

Гризманн дебютировал за Барселону в матче против Челси
14:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Антуан Гризманн дебютировал в составе Блаугранас.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн дебютировал в составе Блаугранас. Французский форвард вышел в старте своей команды на матч против Челси в рамках турнира Rakuten Cup в Японии.

Поединок начался в 13:30 по киевскому времени.

Барселона заплатила Атлетико за Гризманна сумму отступных в размере 120 миллионов евро. 28-летний француз подписал контракт с Блаугранас на 5 лет, до 2024-го года.

Клаусула Гризманна в Барселоне составит 800 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах за Атлетико, забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.

Барселона по итогам сезона выиграла чемпионат Испании, но проиграла в полуфинале Лиги чемпионов Ливерпулю (3:0; 0:4) и в финале Кубка Испании Валенсии (1:2).

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