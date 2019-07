Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон

Хавбек мадридского Реала Марко Асенсио неудачно провел поединок Международного кубка чемпионов против Арсенала.

Асенсио начал матч в запасе, но в перерыве вышел на замену и отметился забитым мячом на 59-й минуте.

Спустя 5 минут после гола 23-летний полузащитник был вынужден покинуть поле на носилках. Асенсио совершил неловкое движение при игре в обороне, слишком резко наступив на ногу.

A close look at Asensio's injury that may force Zidane to eat his own words and keep Gareth Bale... pic.twitter.com/B5eIRFeEww

— Douglas (@iamdouglaseze) 24 июля 2019 г.