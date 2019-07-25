Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон

Новости спорта: Марко Асенсио порвал крестообразные связки.

Хавбек мадридского Реала Марко Асенсио неудачно провел поединок Международного кубка чемпионов против Арсенала.

Асенсио начал матч в запасе, но в перерыве вышел на замену и отметился забитым мячом на 59-й минуте.

Спустя 5 минут после гола 23-летний полузащитник был вынужден покинуть поле на носилках. Асенсио совершил неловкое движение при игре в обороне, слишком резко наступив на ногу.

A close look at Asensio's injury that may force Zidane to eat his own words and keep Gareth Bale... pic.twitter.com/B5eIRFeEww — Douglas (@iamdouglaseze) 24 июля 2019 г.

По предварительным данным, после первого медицинского осмотра установлен диагноз разрыва крестообразных связок. Об этом заявляет Marca. Сообщается, что футболист скорее всего пропустит весь грядущий сезон.

"Это колено. Мы все взволнованы. Он отправился прямо в больницу на обследование. Пока что дело выглядит плохо", — сказал после матча главный тренер Реала Зинедин Зидан.