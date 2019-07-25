Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон

Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
00:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Марко Асенсио порвал крестообразные связки.

Хавбек мадридского Реала Марко Асенсио неудачно провел поединок Международного кубка чемпионов против Арсенала.

Асенсио начал матч в запасе, но в перерыве вышел на замену и отметился забитым мячом на 59-й минуте.

Спустя 5 минут после гола 23-летний полузащитник был вынужден покинуть поле на носилках. Асенсио совершил неловкое движение при игре в обороне, слишком резко наступив на ногу.

По предварительным данным, после первого медицинского осмотра установлен диагноз разрыва крестообразных связок. Об этом заявляет Marca. Сообщается, что футболист скорее всего пропустит весь грядущий сезон.

"Это колено. Мы все взволнованы. Он отправился прямо в больницу на обследование. Пока что дело выглядит плохо", — сказал после матча главный тренер Реала Зинедин Зидан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Марко Асенсио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне
02 Кадровые потери Шахтера перед матчем с Динамо
03 Финалист Копа Америка вернется в Динамо
04 Лунин показал, как работает на тренировке Реала (Видео)
05 Зидан отреагировал на травму Асенсио
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь