Форвард Тоттенхэма перешел в мексиканский клуб

Новости спорта: Новым местом работы 25-летнего голландца стал Монтеррей.

Нападающий Тотенхэма Винсент Янссен продолжит карьеру в мексиканском Монтеррее. Об этом сообщает пресс-служба "шпор".

Голландский футболист уже подписал контракт со своим новым клубом и в скором времени присоединится к команде.

Детали сделки и сроки соглашения с 25-летним форвардом не разглашаются.

Напомним, Янссен перешел в Тоттенхэм в 2016 году из голландского АЗ за 20 млн евро. В минувшем сезоне нападающий сыграл всего 3 матча в составе "шпор" и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм намерен удержать одного из лидеров команды, предложив ему евероятную зарплату.