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Форвард Тоттенхэма перешел в мексиканский клуб

Форвард Тоттенхэма перешел в мексиканский клуб
21:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Новым местом работы 25-летнего голландца стал Монтеррей.

Нападающий Тотенхэма Винсент Янссен продолжит карьеру в мексиканском Монтеррее. Об этом сообщает пресс-служба "шпор".

Голландский футболист уже подписал контракт со своим новым клубом и в скором времени присоединится к команде.

Детали сделки и сроки соглашения с 25-летним форвардом не разглашаются.

Напомним, Янссен перешел в Тоттенхэм в 2016 году из голландского АЗ за 20 млн евро. В минувшем сезоне нападающий сыграл всего 3 матча в составе "шпор" и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм намерен удержать одного из лидеров команды, предложив ему евероятную зарплату.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Винсент Янссен.
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