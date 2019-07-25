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Наставник Аталанты Гасперини стал почетным гражданином Бергамо

Наставник Аталанты Гасперини стал почетным гражданином Бергамо
19:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В городе высоко ценят вклад тренера в успехи Аталанты.

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини был назван почетным гражданином города Бергамо.

"Это огромная честь, поэтому я очень горжусь. Данная награда – еще одно подтверждение связи между Аталантой, городом Бергамо и ее болельщиками", — заявил Гасперини официальному сайту клуба.

Гасперини в прошлом сезоне привел Аталанту к финишу на третьем месте в Серии А. Теперь команда впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Одним из усилений под ЛЧ для Аталанты стал полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский.

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ФК Аталанта, Футбол, Джан Пьеро Гасперини, Новости футбола.
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