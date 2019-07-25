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ПСЖ хочет продать Неймара до конца июля

ПСЖ хочет продать Неймара до конца июля
17:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Парижане хотят избавиться от бразильца до его возвращения в основную группу.

Французский «Пари Сен-Жермен» хочет продать бразильского форварда Неймара до 31 июля.

По информации источника, в парижском клубе хотят избавиться от бразильца до того, как он вернется к тренировкам в основной группе.

Парижане опасаются, что пребывание в команде 27-летнего форварда, который желает покинуть клуб, может неблагоприятно сказаться на подготовке ПСЖ к сезону.

В сезоне 2018/19 Неймар сыграл 28 матчей за ПСЖ, забив 23 мяча и отдав 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду одобрил покупку Неймара в «Ювентус».

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Неймар, Футбол, Трансфер, ФК Пари Сен-Жермен, Новости футбола.
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