ПСЖ хочет продать Неймара до конца июля

Французский «Пари Сен-Жермен» хочет продать бразильского форварда Неймара до 31 июля.
По информации источника, в парижском клубе хотят избавиться от бразильца до того, как он вернется к тренировкам в основной группе.
Парижане опасаются, что пребывание в команде 27-летнего форварда, который желает покинуть клуб, может неблагоприятно сказаться на подготовке ПСЖ к сезону.
В сезоне 2018/19 Неймар сыграл 28 матчей за ПСЖ, забив 23 мяча и отдав 13 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Роналду одобрил покупку Неймара в «Ювентус».