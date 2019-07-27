Президент Брюгге о противостоянии с Динамо в Лиге чемпионов

Новости спорта: Соперник киевлян делает большую ставку на матчи Лиги чемпионов.

Президент "Брюгге" Барт Верхег поделился мнением о предстоящих матчах 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Динамо". Об этом сообщает sporza.be.

"Мы хотим добиться успеха в Лиге чемпионов. Приоритетная задача на следующий месяц - выход в групповой этап. Я хочу, чтобы "Брюгге" имел международную значимость.

У нас новый тренер, игроки и стиль. Длительная трансферная кампания также усложняет ситуацию для клубов, выступающих в еврокубках.

Еще у нас есть соперник по квалификации - "Динамо", которое неизменно участвует в Лиге чемпионов. К тому же команда эволюционирует. Игроки их команды стали чемпионами мира U-20. У "Динамо" много талантов, они способны огорчить соперника.

В любом случае, если мы пройдем "Динамо", это будет большим успехом. Но впереди нас ждет встреча с еще более сложным соперником. Попадание в Лигу чемпионов будет чудом", - сказал Верхег.

Напомним, первый матч "Брюгге" - "Динамо" сыграют в Бельгии 6 августа, ответный - 13 августа в Киеве.