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Ярмоленко помог Вест Хэму обыграть Фулхэм в контрольном матче

Ярмоленко помог Вест Хэму обыграть Фулхэм в контрольном матче
10:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко сыграл тайм в контрольном матче.

"Вест Хэм" победил "Фулхэм" в предсезонном контрольном матче - 1:0. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко отыграл второй тайм.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начал матч против "Фулхэма" на скамейке запасных, но вышел на второй тайм вместо Пабло Форнальса.

"Вест Хэм" одержал победу 1:0 благодаря голу Лансини на 18-й минуте.

Напомним, Андрей Ярмоленко пропустил почти 9 месяцев из-за тяжелой травмы. Впервые после травмы он вышел на поле 11 июля в контрольном матче против австрийского "Альтаха"

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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