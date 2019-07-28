Бэйл прибыл в Китай (Видео)

Новости спорта: Гарет Бэйл будет получать в китайском клубе 22 миллиона евро в год.

Нападающий Реала Гарет Бэйл согласился покинуть клуб и уже прибыл в Китай для подписания контракта с местным клубом Цзянсу Сунин.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.

Ожидается, что игрок подпишет 3-летний контракт, условия которого футболист и клуб уже уладили.

В Цзянсу Сунин Бэйл будет зарабатывать 22 миллиона евро в год.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM — Transfer News (@TransfersLlVE) 27 июля 2019 г.

В прошлом сезоне валлиец сыграл за Реал 42 поединка, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Футболист представляет цвета "сливочных" с 2013 года.