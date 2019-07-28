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Бэйл прибыл в Китай (Видео)

Бэйл прибыл в Китай (Видео)
08:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Гарет Бэйл будет получать в китайском клубе 22 миллиона евро в год.

Нападающий Реала Гарет Бэйл согласился покинуть клуб и уже прибыл в Китай для подписания контракта с местным клубом Цзянсу Сунин.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.

Ожидается, что игрок подпишет 3-летний контракт, условия которого футболист и клуб уже уладили.

В Цзянсу Сунин Бэйл будет зарабатывать 22 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне валлиец сыграл за Реал 42 поединка, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Футболист представляет цвета "сливочных" с 2013 года.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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