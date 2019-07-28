Гризманн сравнил Вальверде и Симеоне

Новости спорта: Антуан Гризманн сравнил методы подготовки Атлетико и Барселоны к новому сезону.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал о разнице между главным тренером каталонцев Эрнесто Вальверде и его коллеги из Атлетико Диего Симеоне.

"Они очень разные. Вальверде спокойнее, не так сильно кричит, как Симеоне. Он другой, но у него есть четкие идеи, и он конкретно знает, чего хочет от команды, это самое главное. У Барселоны и Атлетико разные методы подготовки к новому сезону. Это нормально, у каждой команды есть свои секреты", - цитирует Гризманна Sport.es.

Отметим, что Гризманн перешел из Атлетико в Барселону за 120 миллионов евро.