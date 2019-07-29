Де Пена: Надеюсь, в чемпионате снова обыграем Шахтер

Новости спорта: Игрок отметился двумя ассистами в Суперкубке.

Уругвайский легионер Динамо Карлос Де Пена поделился эмоциями от завоевания первого трофея в новой команде после игры за Суперкубок с Шахтером (2:1). По словам полузащитника, он надеется на еще большее количество титулов.

«Очень счастлив, ведь это мой первый трофей с Динамо. Надеюсь, титулов будет больше. Победа в Суперкубке – очень важный момент, важно выигрывать трофеи. Мы пропустили первыми и было очень тяжело, хорошо, что удался такой камбэк, когда забили на последних минутах», — сказал Де Пена.

«Каждый футболист на лавке запасных должен быть готов выйти на поле. Я хотел сыграть в этом матче и очень счастлив, что меня выпустили на замену. Очень важная победа для команды перед стартом сезона.

Надеюсь, продолжим побеждать. Мне все равно кто забивает, кто ассистирует. Главное, чтобы команда добывала три очка. Сейчас мы думаем о Карпатах. Шахтер – хорошая команда с сильными игроками. Надеюсь, в чемпионате снова у них выиграем, но это будет непросто».

Отметим, что Карлос Де Пена после выхода на замену на 68-й минуте сделал важный вклад в победу команды, сделав два ассиста.

Старт для киевлян в УПЛ состоится 31 июля игрой против Карпат.