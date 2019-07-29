ПСЖ в ближайшее время усилится полузащитником Эвертона

Новости спорта: Хавбек прибыл в Париж для прохождения медосмотра.

Полузащитник сборной Сенегала и Эвертона Идрисса Гуйе в ближайшее время станет игроком ПСЖ. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, сенегальский хавбек уже прилетел в Париж для прохождения медосмотра.

В случае успешной сдачи медицинских тестов, Гуйе должен подписать с новым клубом 4-летнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

Как сообщают французские СМИ, 29-летний полузащитник обойдется ПСЖ в 32 миллиона евро.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Гуйе сыграл 33 матча, в которых отличился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен продать Неймара до конца июля. Появлялась информация, что руководство французского клуба согласилось обменять звездного бразильца в Барселону.