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Заря - Будочность: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы

Заря - Будочность: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы
19:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: УЕФА назвал бригаду арбитров на ответный матч Лиги Европы.

Стала известна бригада арбитров и официальных лиц, которые будут задействованы в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Зарей» и «Будучностью».

Вся бригада арбитров из Ирландии.

Главный арбитр встречи – Нил Дойл.

Ассистенты арбитра – Даррен Кери, Дара Киган.

4-й арбитр – Джон Маклоулин.

Судейский наблюдатель – Пётр Сигурдссон (Исландия).

Делегат УЕФА – Борис Станков (Болгария).

Напомним, ответный поединок состоится в четверг, 1 августа. Начало встречи в 19:00 по Киеву. Первая встреча в Черногории завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Виктора Скрипника.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Нил Дойл.
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