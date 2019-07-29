Заря - Будочность: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы

Новости спорта: УЕФА назвал бригаду арбитров на ответный матч Лиги Европы.

Стала известна бригада арбитров и официальных лиц, которые будут задействованы в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Зарей» и «Будучностью».

Вся бригада арбитров из Ирландии.

Главный арбитр встречи – Нил Дойл.

Ассистенты арбитра – Даррен Кери, Дара Киган.

4-й арбитр – Джон Маклоулин.

Судейский наблюдатель – Пётр Сигурдссон (Исландия).

Делегат УЕФА – Борис Станков (Болгария).

Напомним, ответный поединок состоится в четверг, 1 августа. Начало встречи в 19:00 по Киеву. Первая встреча в Черногории завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Виктора Скрипника.