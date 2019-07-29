Заря - Будочность: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы

Стала известна бригада арбитров и официальных лиц, которые будут задействованы в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Зарей» и «Будучностью».
Вся бригада арбитров из Ирландии.
Главный арбитр встречи – Нил Дойл.
Ассистенты арбитра – Даррен Кери, Дара Киган.
4-й арбитр – Джон Маклоулин.
Судейский наблюдатель – Пётр Сигурдссон (Исландия).
Делегат УЕФА – Борис Станков (Болгария).
Напомним, ответный поединок состоится в четверг, 1 августа. Начало встречи в 19:00 по Киеву. Первая встреча в Черногории завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Виктора Скрипника.