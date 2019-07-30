У Роналдиньо забрали испанский и бразильский паспорта

Новости спорта: Футболист попал в очень неприятную ситуацию.

У легендарного форварда сборной Бразилии, ПСЖ, Барселоны и Милана Рональдиньо изъяли бразильский и испанский паспорт. Об этом сообщает ВВС.

"Сейчас футболист переживает сложные времена. Его преследуют кредиторы, 57 объектов его собственности арестованы. Также, футболист лишился испанского и бразильского паспорта.

Все штрафы и налоги накладываются из-за того, что бразилец незаконно построил пирс в его домике на озере в городе Порту-Алегри", - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что футболист не может выехать из Бразилии из-за штрафов.

Напомним, бывшая жена Роналдиньо подала на спортсмена в суд.