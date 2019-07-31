Малиновский отличился ассистом в игре против клуба АПЛ (Видео)

Новости спорта: Руслан продолжает бороться за место в основе Аталанты.

Во вторник, 30 июля, "Аталанта" сыграла контрольный матч с "Норвичем", который по итогам прошлого сезона получил право выступать в АПЛ.

Англичане открыли счет в дебюте встречи, однако команда из Бергамо выровняла положение на 45-й. За минуту до того, как отличился Муриель, на поле появился Руслан Малиновский, который заменил Иличич. Во втором тайме "Аталанта" забила в ворота "Норвича" еще трижды.

При этом последний гол состоялся при непосредственном участии украинского хавбека - Малиновский отдал отличный разрезной пас на Мусу Барроу.