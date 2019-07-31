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Малиновский отличился ассистом в игре против клуба АПЛ (Видео)

Малиновский отличился ассистом в игре против клуба АПЛ (Видео)
07:51 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта: Руслан продолжает бороться за место в основе Аталанты.

Во вторник, 30 июля, "Аталанта" сыграла контрольный матч с "Норвичем", который по итогам прошлого сезона получил право выступать в АПЛ.

Англичане открыли счет в дебюте встречи, однако команда из Бергамо выровняла положение на 45-й. За минуту до того, как отличился Муриель, на поле появился Руслан Малиновский, который заменил Иличич. Во втором тайме "Аталанта" забила в ворота "Норвича" еще трижды.

Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля

При этом последний гол состоялся при непосредственном участии украинского хавбека - Малиновский отдал отличный разрезной пас на Мусу Барроу.

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Серия А, ФК Аталанта, Гол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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