Марьян Швед: Это мой первый гол за Селтик

Украинский полузащитник шотландского «Селтика» Марьян Швед рассказал о своем дебютном голе за команду в матче квалификации Лиги чемпионов против эстонского «Нымме Калью» (2:0):

«Это мой первый гол за «Селтик». Я рад, сегодня была очень хорошая игра, мы очень хорошо сыграли. Рад, что победили. Хорошо сыграли в обоих матчах с «Нымме Калью».





“It’s my first goal for Celtic and I’m very happy.” #UCL pic.twitter.com/WxmfRyoXHA

— Celtic Football Club (@CelticFC) 30 июля 2019 г.