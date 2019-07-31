Скачать
Среда, 31.07.2019
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля

Моуринью: Работа в сборной не для меня

Моуринью: Работа в сборной не для меня
10:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Португальский тренер Жозе Моуринью не хочет работать в сборных.

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Порту», «Интера» и «Реала» Жозе Моуринью заявил, что не планирует пока тренировать национальные команды, так как находит это скучным занятием, но со временем не прочь поработать со сборной Португалии.

«Работа в сборной не для меня — один матч в месяц, много офисной работы… Ждать два года чемпионата Европы, а затем два года – чемпионат мира… Нет уж, всё ещё нет! Но однажды — может быть. Если не Португалия, то сборная другой страны.

Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля

Потому что, когда я приезжаю на чемпионат мира или Европы, когда нахожусь в центре такого масштабного турнира, у меня порой появляется желание поработать на нём. Не сейчас, но однажды, и если бы это была сборная Португалии, я бы был очень горд», – приводит слова Моуринью The Irish Times.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Жозе Моуринью, ФК Манчестер Юнайтед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
02 Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
03 Тоттенхэм обыграл Реал в полуфинале Audi Cup
04 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля
05 Владимир Кличко назвал своего лучшего друга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь