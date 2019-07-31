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Ребров: Отныне мы думаем только о Динамо

Ребров: Отныне мы думаем только о Динамо
12:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Ференцварош

Новости спорта: Ференцварош прошел в следующую стадию ЛЧ, обыграв Валлетту по сумме двух матчей.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал ничейный результат в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Валлетты (1:1).

"Мы начали хорошо. Удалось создать несколько опасных моментов, но подвела реализация. И тогда, к сожалению, мы получили гол в свои ворота. Я думаю, что Валлетта сделала все возможное, чтобы вернуться в игру. Но Ференцварош заслуживает того, чтобы пройти в следующий раунд".

Также украинский специалист поделился ожиданиями от матчей с загребским Динамо в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

"Отныне мы думаем только о Динамо. После матча с Валлеттой решили дать игрокам выходной. А после этого сразу же приступим к играм следующему раунду. Не буду отрицать, что уже смотрел первый матч Загреба, но я не рассказал игрокам, что там увидел. Лига чемпионов - это матчи другого уровня", - приводит слова Реброва пресс-служба Ференцвароша.

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Напомним, Ребров возглавил венгерский клуб летом 2018 года.Под его руководством команда выиграла золотые медали чемпионата Венгрии.

Недавно украинский специалист подписал новый контракт с Ференцварошем.

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УЕФА, Лига Чемпионов, Сергей Ребров, Ференцварош, ФК Ференцварош.
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