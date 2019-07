Бэйл играл в гольф во время матча Реала с Тоттенхэмом

Во время матча 1/2 финала Audi Cup «Реал» — «Тоттенхэм Хотспур» (0:1) вингер «Королевского клуба» Гарет Бэйл проводил время за игрой в гольф, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial.

Согласно информации источника, вчера, 30 июля, 30-летний футболист отправился в город Боадилья-дель-Монте для того, чтобы сыграть в гольф. В это же время «сливочные» встречались с его бывшим клубом.

Gareth Bale pictured playing golf yesterday while Real Madrid were playing Spurs in and friendly... pic.twitter.com/5NTHL9MT2H

— Transfer News (@TransferChecker) 31 июля 2019 г.