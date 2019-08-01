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Тоттенхэм обыграл Баварию в финале Audi Cap

Тоттенхэм обыграл Баварию в финале Audi Cap
07:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Судьба поединка была решена в серии пенальти.

В финальном поединке товарищеского турнира Audi Cap Тоттенхэм в серии 11-ти метровых обыграл Баварию.

На 19-й минуте встречи Ламела вывел Тоттенхэм вперед, а уже во втором тайме Эриксен удвоил преимущество "шпор".

Однако мюнхенцы отыгрались благодаря голам Яна-Фите Арпа и Альфонсо Дэвиса.

В серии пенальти удачливее оказались футболисты Тоттенхэма. Свою попытку не реализовал только Кристиан Эриксен, а у Баварии промохнулись Давид Алаба и Жером Боатенг.

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Обзор матча:

Тоттенхэм - Бавария 2:2 (6-5 в серии пенальти)

Голы: Ламела, 19; Эриксен, 57 — Арп, 61; Дэвис, 82.

Тоттенхэм: Льорис (Гассанига, 46), Уокер-Питерс (Фойт, 46; Марш, 80), Санчес (Алдервейрелд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайи, 46), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Георгиу, 84), Алли (Кейн, 46), Ламела (Эриксен, 46), Нкуду (Сон Хын Мин, 46), Лукас (Роулс, 75).

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46), Зюле (Зилла, 46; Коман, 76; Михальевич, 77), Павар, Келль (Мюллер, 79), Толиссо (Саншеш, 61), Вилль (Боатенг, 46), Йоханссон (Алаба, 60), Дэвис, Сингх, Нолленбергер (Тиаго, 62), Арп (Левандовски, 75).

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ФК Бавария, ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола.
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