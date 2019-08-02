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Пятница, 02.08.2019
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Лига Европы: результаты матчей 1 августа

Лига Европы: результаты матчей 1 августа
08:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Определились все участники третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Состоялся ряд ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы. Квалификация. Второй раунд. Ответные матчи

Астана (Казахстан) — Санта-Колома (Андорра) 4:1

Первый матч: 0:0

Ордабасы (Казахстан) — Млада Болеслав (Чехия) 2:3

Первый матч: 1:1

Кайрат (Казахстан) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:1

Первый матч: 0:2

Вииторул (Румыния) — Гент (Бельгия) 2:1

Первый матч: 3:6

Заря (Украина) — Будучность (Черногория) 1:0

Первый матч: 3:1

КуПС (Финляндия) — Легия (Польша) 0:0

Первый матч: 0:1

ФК Рига (Латвия) — Пят Гливице (Польше) 2:1

Первый матч 2:3

Дебрецен (Венгрия) — Торино (Италия) 1:4

Первый матч 0:3

Левски (Болгария) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:4

Первый матч 0:3

Хеккен (Швеция) — АЗ Алкмар (Голландия) 0:3

Первый матч 0:0

АЕЛ (Кипр) — Арис (Греция) 0:1

Первый матч: 0:0

Атромитос (Греция) — Дунайська Стреда (Словакия) 3:2

Первый матч: 2:1

Динамо Тбилиси (Грузия) — Габала (Азербайджан) 3:0

Первый матч: 2:0

Клаксвик (Фарерские Острова) — Люцерн (Швейцария) 0:1

Первый матч: 0:1

Лиепая (Латвия) — Норрчепинг (Швеция) 0:1

Первый матч: 0:2

Маккаби Хайфа (Израиль) — Страсбур (Франция) 2:1

Первый матч: 1:3

Мальме (Швеция) — Домжале (Словения) 3:2

Первый матч: 2:2

Нефтчи (Азербайджан) — Арсенал Тула (Россия) 3:0

Первый матч: 1:0

Шериф (Молдавия) — Партизани (Албания) 1:1

Первый матч: 1:0

Яблонец (Чехия) — Пюник (Армения) 0:0

Первый матч: 1:2

Лудогорец (Болгария) — Валюр (Исландия) 4:0

Первый матч: 1:1

Прогрес Нидеркорн (Люксембург) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Первый матч: 0:2

Вадуц (Лихтенштейн) — МОЛ Фехервар (Венгрия) 2:0 (после д.в.)

Первый матч: 0:1

Университатя Крайова (Румыния) — Гонвед (Венгрия) 0:0 (по пенальти 3:1)

Первый матч: 0:0

Аполлон (Кипр) — Шемрок Роверс (Ирландия) 3:1 (после д.в.)

Первый матч: 1:2

Зринськи Монтар (Босния) — Утрехт (Нидерланды) 2:1 (после д.в.)

Первый матч: 1:1

Эсбьерг (Дания) — Шахтер Солигорск (Болгария) 0:0

Первый матч: 0:2

Гзира (Мальта) — Вентспилс (Латвия) 2:2

Первый матч: 0:4

Бреннбю (Дания) — Лехия Гданськ (Польша) 4:1

Первый матч: 1:2

Олимпия Любляна (Словения) — Йени Малатьяспор (Турция) 0:1

Первый матч: 2:2

Айнтрахт (Германия) — Флора (Эстония) 2:1

Первый матч: 2:1

Стяуа (Румыния) — Алашкерт (Армения) 2:3

Первый матч: 3:0

Штурм (Австрия) — Хеугесунн (Норвегия) 2:1

Первый матч: 0:2

Абердин (Шотландия) — Сачхере (Грузия) 5:0

Первый матч: 1:1

Линфилд (Северная Ирландия) — ХБ Торсхавн (Фарерские Острова) 1:0

Первый матч: 2:2

Спартак Трнава (Словакия) — Локомотив Пловдив (Болгария) 3:1

Первый матч: 0:2

Гимарайнш (Португалия) — Женесс (Люксембург) 4:0

Первый матч: 1:0

Крусейдерс (Северная Ирландия) — Вулверхэмптон (Англия) 1:4

Первый матч: 0:2

Партизан (Сербия) — Коннах Куэй (Уэльс) 3:0

Первый матч: 1:0

Стьярнан (Исландия) — Эспаньол (Испания) 1:3

Первый матч: 0:4

Осиек (Хорватия) — ЦСКА София (Болгария) 1:0 (по пенальти 3:4)

Первый матч: 0:1

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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