Лига Европы: результаты матчей 1 августа

Состоялся ряд ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Лига Европы. Квалификация. Второй раунд. Ответные матчи
Астана (Казахстан) — Санта-Колома (Андорра) 4:1
Первый матч: 0:0
Ордабасы (Казахстан) — Млада Болеслав (Чехия) 2:3
Первый матч: 1:1
Кайрат (Казахстан) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:1
Первый матч: 0:2
Вииторул (Румыния) — Гент (Бельгия) 2:1
Первый матч: 3:6
Заря (Украина) — Будучность (Черногория) 1:0
Первый матч: 3:1
КуПС (Финляндия) — Легия (Польша) 0:0
Первый матч: 0:1
ФК Рига (Латвия) — Пят Гливице (Польше) 2:1
Первый матч 2:3
Дебрецен (Венгрия) — Торино (Италия) 1:4
Первый матч 0:3
Левски (Болгария) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:4
Первый матч 0:3
Хеккен (Швеция) — АЗ Алкмар (Голландия) 0:3
Первый матч 0:0
АЕЛ (Кипр) — Арис (Греция) 0:1
Первый матч: 0:0
Атромитос (Греция) — Дунайська Стреда (Словакия) 3:2
Первый матч: 2:1
Динамо Тбилиси (Грузия) — Габала (Азербайджан) 3:0
Первый матч: 2:0
Клаксвик (Фарерские Острова) — Люцерн (Швейцария) 0:1
Первый матч: 0:1
Лиепая (Латвия) — Норрчепинг (Швеция) 0:1
Первый матч: 0:2
Маккаби Хайфа (Израиль) — Страсбур (Франция) 2:1
Первый матч: 1:3
Мальме (Швеция) — Домжале (Словения) 3:2
Первый матч: 2:2
Нефтчи (Азербайджан) — Арсенал Тула (Россия) 3:0
Первый матч: 1:0
Шериф (Молдавия) — Партизани (Албания) 1:1
Первый матч: 1:0
Яблонец (Чехия) — Пюник (Армения) 0:0
Первый матч: 1:2
Лудогорец (Болгария) — Валюр (Исландия) 4:0
Первый матч: 1:1
Прогрес Нидеркорн (Люксембург) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0
Первый матч: 0:2
Вадуц (Лихтенштейн) — МОЛ Фехервар (Венгрия) 2:0 (после д.в.)
Первый матч: 0:1
Университатя Крайова (Румыния) — Гонвед (Венгрия) 0:0 (по пенальти 3:1)
Первый матч: 0:0
Аполлон (Кипр) — Шемрок Роверс (Ирландия) 3:1 (после д.в.)
Первый матч: 1:2
Зринськи Монтар (Босния) — Утрехт (Нидерланды) 2:1 (после д.в.)
Первый матч: 1:1
Эсбьерг (Дания) — Шахтер Солигорск (Болгария) 0:0
Первый матч: 0:2
Гзира (Мальта) — Вентспилс (Латвия) 2:2
Первый матч: 0:4
Бреннбю (Дания) — Лехия Гданськ (Польша) 4:1
Первый матч: 1:2
Олимпия Любляна (Словения) — Йени Малатьяспор (Турция) 0:1
Первый матч: 2:2
Айнтрахт (Германия) — Флора (Эстония) 2:1
Первый матч: 2:1
Стяуа (Румыния) — Алашкерт (Армения) 2:3
Первый матч: 3:0
Штурм (Австрия) — Хеугесунн (Норвегия) 2:1
Первый матч: 0:2
Абердин (Шотландия) — Сачхере (Грузия) 5:0
Первый матч: 1:1
Линфилд (Северная Ирландия) — ХБ Торсхавн (Фарерские Острова) 1:0
Первый матч: 2:2
Спартак Трнава (Словакия) — Локомотив Пловдив (Болгария) 3:1
Первый матч: 0:2
Гимарайнш (Португалия) — Женесс (Люксембург) 4:0
Первый матч: 1:0
Крусейдерс (Северная Ирландия) — Вулверхэмптон (Англия) 1:4
Первый матч: 0:2
Партизан (Сербия) — Коннах Куэй (Уэльс) 3:0
Первый матч: 1:0
Стьярнан (Исландия) — Эспаньол (Испания) 1:3
Первый матч: 0:4
Осиек (Хорватия) — ЦСКА София (Болгария) 1:0 (по пенальти 3:4)
Первый матч: 0:1