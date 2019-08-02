Роналду посоветовал Дибале перейти в Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Футболисты пообщались насчет перехода в соцсети.

Форвард сборной Аргентины и туринского Ювентуса Пауло Дибала посоветовался с Криштиану Роналду в сети WhatsApp насчет трансфера в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Daily Mail.

"Португалец посоветовал Дибале перейти в Манчестер Юнайтед. Он ссылался на то, что Дибала уже много лет играет в Юве и ему стоит поменять обстановку.

Также, Роналду заявил, что тот должен помочь МЮ с завоеванием титулов", - сообщает издание.

Напомним, агент Дибалы уже советовался с аргентинцем и тот дал свое согласие на переезд в Англию.

Ранее сообщалось, что миланский Интер поборется с МЮ за Дибалу.