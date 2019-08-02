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Фанаты Зари бросали камни в автобус фанов Будучности после матча Лиги Европы (Видео)

Фанаты Зари бросали камни в автобус фанов Будучности после матча Лиги Европы (Видео)
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта: После матча луганской “Зари” с черногорской “Будучностью” возник конфликт между болельщиками команд.

Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

“Болельщики клуба “Заря” пытались заблокировать выезд автобуса иностранных граждан. Один из местных жителей бросил файер, другие – камни в сторону транспортного средства”, - отметили в полиции.

Правоохранители вмешались, и конфликт был исчерпан. Автобус не поврежден, пострадавших нет. Трех правонарушителей доставили в Днепровский отдел полиции, где в отношении двух мужчин 1993 и 1994 годов рождения составлены административные протоколы по признакам ст.173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 
 
 
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Кроме того, было принято решение о сопровождении автобуса с иностранными болельщиками граждан вплоть до выезда из Запорожья.

Как ранее сообщалось, 1 августа в Запорожье на стадионе “Славутич–Арена” состоялся футбольный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами “Заря” (Луганск, Украина) и “Будучность (Подгорица, Черногория).

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Лига Европы, Запорожье, ФК Заря, Футбол, Видео, Новости футбола.
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