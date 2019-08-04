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Малага хочет разорвать контракт с Селезневым

Малага хочет разорвать контракт с Селезневым
11:38 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Малага

Новости спорта: Соглашение сторон действительно до 2021 года.

По информации Eldesmarque, Евгений Селезнев этим летом может получить статус свободного агента.

Его нынешний клуб Малага намерен разорвать контракт с футболистом, дабы разгрузить зарплатную ведомость. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до 2021 года.

В данный момент ведутся переговоры. В ближайшие дни контракт может быть аннулирован по обоюдному соглашению сторон.

Селезнев перебрался в Малагу в январе этого года, перейдя из Акхисарспора. За проведенное время в испанском клубе, 34-летний нападающий отыграл 12 матчей.

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Футбол, Новости футбола, Евгений Селезнев.
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