Малага хочет разорвать контракт с Селезневым

Новости спорта: Соглашение сторон действительно до 2021 года.

По информации Eldesmarque, Евгений Селезнев этим летом может получить статус свободного агента.

Его нынешний клуб Малага намерен разорвать контракт с футболистом, дабы разгрузить зарплатную ведомость. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до 2021 года.

В данный момент ведутся переговоры. В ближайшие дни контракт может быть аннулирован по обоюдному соглашению сторон.

Селезнев перебрался в Малагу в январе этого года, перейдя из Акхисарспора. За проведенное время в испанском клубе, 34-летний нападающий отыграл 12 матчей.