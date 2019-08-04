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Брюгге и Динамо рассудят испанцы

Брюгге и Динамо рассудят испанцы
11:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Хавьер Эстрада Фернандес возглавит бригаду арбитров на матче Брюгге - Динамо.

Футбольные судьи из Испании будут обслуживать первый поединок третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо".

Возглавляет бригаду арбитров 43-летний Хавьер Эстрада Фернандес.

Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится во вторник, 6 августа, на 29-тысячном стадионе "Ян Брейдел". Начало встречи в 21.30 по киевскому времени.

Ответная игра пройдет 13 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве (20.30).

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет 5 августа. Проигравшая команда продолжит выступление в групповом турнире Лиги Европы УЕФА.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола, Хавьер Эстрада Фернандес.
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