Брюгге и Динамо рассудят испанцы

Новости спорта: Хавьер Эстрада Фернандес возглавит бригаду арбитров на матче Брюгге - Динамо.

Футбольные судьи из Испании будут обслуживать первый поединок третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо".

Возглавляет бригаду арбитров 43-летний Хавьер Эстрада Фернандес.

Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится во вторник, 6 августа, на 29-тысячном стадионе "Ян Брейдел". Начало встречи в 21.30 по киевскому времени.

Ответная игра пройдет 13 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве (20.30).

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет 5 августа. Проигравшая команда продолжит выступление в групповом турнире Лиги Европы УЕФА.