Во сне умерла футболистка сборной России

Новости спорта: 21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново".

Трагедия в женском российском футболе. Не стало полузащитника "Чертаново" Анастасии Березиной. Футболистка ушла из жизни в возрасте 21 года. У спортсменки во сне остановилось сердце.

"Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России.

Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Светлая память", – говорится в сообщении клуба.

На протяжении карьеры Анастасия Березина выступала за сборную России до 19 лет, в составе которой дебютировала 23 сентября 2013 года. На ее счету 15 матчей и 8 голов.