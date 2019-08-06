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Руководители Ювентуса отправились в Манчестер для переговоров по трансферу Погба

Руководители Ювентуса отправились в Манчестер для переговоров по трансферу Погба
05:40 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Представители руководства туринского Ювентуса отправились в Манчестер для переговоров по трансферу французского хавбека Поля Погба.

Сразу несколько директоров туринского "Ювентуса" прибыли в Англию для переговоров с "Манчестер Юнайтед". Как известно, итальянский клуб надеется опередить мадридский "Реал" и подписать контракт с полузащитником манкунианцев Полем Погба.

По информации Tuttosport, для этого в Англию вылетели спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи, а также вице-президент клуба Павел Недвед. Сегодня к ним присоединился агент футболиста Мино Райола, который надеется внести свой вклад и получить процент с возврата Поля Погба в "Ювентус" после трех лет пребывания в "Манчестер Юнайтед".

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Также сообщается, что в сделку по Погба могут быть включены нападающие "Ювентуса" Пауло Дибала, Марио Манджукич и полузащитник Блез Матюиди.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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