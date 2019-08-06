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Маурисио Почеттино: Танги Ндомбеле нужно время, чтобы адаптироваться в АПЛ

Маурисио Почеттино: Танги Ндомбеле нужно время, чтобы адаптироваться в АПЛ
06:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Танги Ндомбеле получит время на адаптацию в команде.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Танги Ндомбеле, который пополнил ряд команды лишь в межсезонье, получит время на адаптацию в команде.

"Мы должны признать, что ему нужно время, чтобы приспособиться к новой культуре, новой стране, новым привычкам".

"Конечно, только он приехал в клуб, и это усложняет ситуацию. Когда есть несколько новых игроков, они могут помогать друг другу, но он только один".

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"Нам нужно дать ему время, но я рад тому, как он адаптируется. Он открыт для совершенствования и обучения, но ему нужно время, чтобы мы увидели его лучшую версию", — цитирует Почеттино Goal.

Ранее аргентинский специалист признался, что не отвечает за трансферы в клубе.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Маурисио Почеттино, Танги Ндомбеле.
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