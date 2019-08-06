Маурисио Почеттино: Танги Ндомбеле нужно время, чтобы адаптироваться в АПЛ

Новости спорта: Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Танги Ндомбеле получит время на адаптацию в команде.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Танги Ндомбеле, который пополнил ряд команды лишь в межсезонье, получит время на адаптацию в команде.

"Мы должны признать, что ему нужно время, чтобы приспособиться к новой культуре, новой стране, новым привычкам".

"Конечно, только он приехал в клуб, и это усложняет ситуацию. Когда есть несколько новых игроков, они могут помогать друг другу, но он только один".

"Нам нужно дать ему время, но я рад тому, как он адаптируется. Он открыт для совершенствования и обучения, но ему нужно время, чтобы мы увидели его лучшую версию", — цитирует Почеттино Goal.

Ранее аргентинский специалист признался, что не отвечает за трансферы в клубе.