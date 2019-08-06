Брюгге - Динамо: заявка бельгийцев на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Бельгийцы заявили на матч с Динамо 20 футболистов.

Бельгийский Брюгге внес в заявку на третий квалификационный раунд Лиги чемпионов против киевского Динамо вратаря Симона Миньоле.

В заявке есть и основной левый защитник команды - украинец Эдуард Соболь.

Вратари: Миньоле, Хорват, Шинтон

Защитники: Соболь, Мата, Коолс, Мехеле, Дели, Митрович

Хавбеки: Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Ванакен, Ритс, Вормер

Форварды: Окереке, Деннис, Воссен, Опенда, Тау

Напомним, что матч Брюгге - Динамо состоится в понедельник, 6 августа, в 21:30 по киевскому времени. На нашем сайте состоится онлайн-трансляция матча. Букмекеры прогнозируют победу бельгийской команде.