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Брюгге - Динамо: заявка бельгийцев на матч Лиги чемпионов

Брюгге - Динамо: заявка бельгийцев на матч Лиги чемпионов
07:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Бельгийцы заявили на матч с Динамо 20 футболистов.

Бельгийский Брюгге внес в заявку на третий квалификационный раунд Лиги чемпионов против киевского Динамо вратаря Симона Миньоле.

В заявке есть и основной левый защитник команды - украинец Эдуард Соболь.

Вратари: Миньоле, Хорват, Шинтон

Защитники: Соболь, Мата, Коолс, Мехеле, Дели, Митрович

Хавбеки: Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Ванакен, Ритс, Вормер

Форварды: Окереке, Деннис, Воссен, Опенда, Тау

Новичок Динамо Родригеш оценил Брюгге

Напомним, что матч Брюгге - Динамо состоится в понедельник, 6 августа, в 21:30 по киевскому времени. На нашем сайте состоится онлайн-трансляция матча. Букмекеры прогнозируют победу бельгийской команде.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола.
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