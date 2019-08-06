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Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
13:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Динамо начнет еврокубковый сезон матчем против Брюгге.

Киевское "Динамо" готовится к дебютному поединку в текущем еврокубковом сезоне. Соперником подопечных Александра Хацкевича в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов будет "Брюгге". Бельгийский клуб также открывает для себя новый евросезон.

"Брюгге" - "Динамо" состоится на стадионе "Ян Брейдель" в бельгийском городе Брюгге. Начало игры во вторник, 6 августа, в 21:30 по киевскому времени.

"Брюгге" - "Динамо" трансляция на ТВ в Украине будет на канале "2+2", который покажет эту встречу в прямом эфире. Телеканал можно найти на Т2.

Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Телеграф Спорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Бельгии.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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