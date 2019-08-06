Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 6 августа

Новости спорта: Расписание матчей квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы 6 августа.

Сегодня стартуют первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское Динамо начинает свой путь в ЛЧ матчем против Брюгге. Ответные матчи 13 августа.

Расписание 6 августа (вторник)

Лига Чемпионов 2019/2020 3-й квалификационный раунд

20:00 ПАОК - Аякс

20:00 АПОЭЛ - Карабах

21:00 Динамо Загреб - Ференцварош

21:30 Брюгге - Динамо Киев 2+2

21:45 Црвена Звезда - Копенгаген

Также, сегодня будут сыграны матчи квалификации Лиги Европы.

Лига Европы 2019/2020 3-й квалификационный раунд

18:00 Арарат-Армения - Сабуртало

19:00 Рига - ХИК

21:15 Сутьеска - Линфилд