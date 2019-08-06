Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 6 августа

Сегодня стартуют первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское Динамо начинает свой путь в ЛЧ матчем против Брюгге. Ответные матчи 13 августа.
Расписание 6 августа (вторник)
Лига Чемпионов 2019/2020 3-й квалификационный раунд
20:00 ПАОК - Аякс
20:00 АПОЭЛ - Карабах
21:00 Динамо Загреб - Ференцварош
21:30 Брюгге - Динамо Киев 2+2
21:45 Црвена Звезда - Копенгаген
Также, сегодня будут сыграны матчи квалификации Лиги Европы.
Лига Европы 2019/2020 3-й квалификационный раунд
18:00 Арарат-Армения - Сабуртало
19:00 Рига - ХИК
21:15 Сутьеска - Линфилд