Лилль подписал полузащитника сборной Турции

Новости спорта: Юсуф Языджи перешел из Трабзонспорта в Лигу 1, где будет защищать цвета Лилля.

Лилль после продажи Николя Пепе искал усиление в линию полузащиты. Взор "догов" упал на тогда еще игрока Трабзонспора Юсуфа Языджи.

Сегодня, 6-го августа, 22-летний турецкий полузащитник стал игроком Лилля, сообщил официальный сайт клуба.

Согласно неофициальным источникам, сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро, а контракт рассчитан до лета 2024-го года.

Юсуф Языджи дебютировал за сборную Турции летом 2017-го года. С того времени он провел за национальную командыу14 поединков.