Клуб Андрея Ярмоленко объявил о подписании защитника

Официальный сайт Вест Хэма сообщил о подписании центрального защитника Гонсало Кардосо из Боавишты.
Стоимость трансфера 18-летнего футболиста не раскрывается, но по данным Transfermarkt она составляет около трех миллионов евро.
К игроку проявляли интерес многие европейские клубы, но он выбрал "молотобойцев", подписав с ними контракт по схеме 5+1.
Несмотря на юный возраст, в прошлом сезоне он 15 раз выходил в старте на матчи чемпионата Португалии, а также стал вице-чемпионом Европы среди 19-летних.