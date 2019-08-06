Клуб Андрея Ярмоленко объявил о подписании защитника

Новости спорта: Лондонский Вест Хэм объявил о подписании Гонсало Кардосо из Боавишты.

Официальный сайт Вест Хэма сообщил о подписании центрального защитника Гонсало Кардосо из Боавишты.

Стоимость трансфера 18-летнего футболиста не раскрывается, но по данным Transfermarkt она составляет около трех миллионов евро.

К игроку проявляли интерес многие европейские клубы, но он выбрал "молотобойцев", подписав с ними контракт по схеме 5+1.

Несмотря на юный возраст, в прошлом сезоне он 15 раз выходил в старте на матчи чемпионата Португалии, а также стал вице-чемпионом Европы среди 19-летних.