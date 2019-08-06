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Переход Коутиньо в Арсенал сорвался, хавбек может перебраться в Тоттенхэм

Переход Коутиньо в Арсенал сорвался, хавбек может перебраться в Тоттенхэм
20:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Переход Филиппе Коутиньо из Барселоны в лондонский Арсенал сорвался и хавбек может перебраться в Тоттенхэм.

«Тоттенхэм Хотспур» является новым претендентом на бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Catalunya Radio.

По данным источника, лондонский клуб может арендовать футболиста до закрытия летнего трансферного окна, которое в Англии закроется 8 августа. Ранее сообщалось, что Коутиньо может перейти в «Арсенал», но «канониры» отказались от варианта с бразильцем из-за больших финансовых требований «Барселоны».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо около € 120 млн. Однако из-за отсутствия предложений по игроку сине-гранатовые снизили цену на € 20 млн. Позже стало известно, что каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду за € 25-30 млн. При этом появлялась информация, что сам Филиппе не горит желанием уходить из команды.

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В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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ФК Барселона, ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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