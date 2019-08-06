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Брюгге - Динамо: стартовые составы команд

Брюгге - Динамо: стартовые составы команд
20:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Сегодня киевское Динамо сыграет первый матч квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Брюгге и киевским Динамо.

Как и ожидалось, в стартовом составе киевского Динамо не оказалось Виктора Цыганкова и Франа Соля, они могут усилить игру команды во втором тайме. Также отметим попадание в основу бельгийцев украинского защитника Эдуарда Соболя.

Брюгге: Миньоле — Мата, Митрович, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке, Бонавентуре

Запасные: Хорват, Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Мехеле, Опенда

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Буяльский — Караваев, Гармаш, Вербич — Беседин

Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, Родригес, Де Пена, Цыганков, Соль

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Матч Брюгге — Динамо начнется в 21:30 по киевскому времени.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, УПЛ, ФК Брюгге.
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