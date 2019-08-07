Цыганков может стать одноклубником Ярмоленко

Новости спорта: Лидер "Динамо" привлек внимание лондонский клуб

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков входит в сферу интересов «Вест Хэма».

Как сообщил инсайдер ExWHUemployee, скаут лондонского клуба посетил матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Динамо» (1:0).

Источник отметил, что представитель «Вест Хэма» следил за Виктором Цыганковым, который вышел на поле в начале второго тайма.

Отметим, что стоимость Цыганкова на Transfermarkt выросла до €20 миллионов.

Напомним, что за «Вест Хэм» играет другой бывший игрок «Динамо» Андрей Ярмоленко.