Цыганков может стать одноклубником Ярмоленко

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков входит в сферу интересов «Вест Хэма».
Как сообщил инсайдер ExWHUemployee, скаут лондонского клуба посетил матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Динамо» (1:0).
Источник отметил, что представитель «Вест Хэма» следил за Виктором Цыганковым, который вышел на поле в начале второго тайма.
Отметим, что стоимость Цыганкова на Transfermarkt выросла до €20 миллионов.
Напомним, что за «Вест Хэм» играет другой бывший игрок «Динамо» Андрей Ярмоленко.