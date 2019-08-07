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Цыганков может стать одноклубником Ярмоленко

Цыганков может стать одноклубником Ярмоленко
09:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Лидер "Динамо" привлек внимание лондонский клуб

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков входит в сферу интересов «Вест Хэма».

Как сообщил инсайдер ExWHUemployee, скаут лондонского клуба посетил матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Динамо» (1:0).

Источник отметил, что представитель «Вест Хэма» следил за Виктором Цыганковым, который вышел на поле в начале второго тайма.

Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Отметим, что стоимость Цыганкова на Transfermarkt выросла до €20 миллионов.

Напомним, что за «Вест Хэм» играет другой бывший игрок «Динамо» Андрей Ярмоленко.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Вест Хэм Юнайтед, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков.
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