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Эвертон не смог договориться с Арсеналом по трансферу Алекса Ивоби

Эвертон не смог договориться с Арсеналом по трансферу Алекса Ивоби
19:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лондонский Арсенал отклонил предложение Эвертона по Алексу Ивоби.

«Эвертон» не сумел договориться по трансферу нигерийского нападающего «Арсенала» Алекса Ивоби, сообщает журналист Джим Уайт в своём «твиттере».

По данным источника, ливерпульский клуб предлагал за футболиста € 32 млн, но лондонцы отказались продавать форварда. Возможно, в ближайшее время «ириски» сделают новое предложение. Трансферное окно в английской Премьер-лиге закрывается 8 августа.

23-летний Ивоби является воспитанником «Арсенала». В минувшем сезоне нигерийский футболист принял участие в 35 матчах английского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с «канонирами» действует до лета 2022 года.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Эвертон, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Алекс Ивоби.
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