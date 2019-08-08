Тоттенхэм сделал Бетису новое предложение по Ло Чельсо

Новости спорта:Аргентинский атакующий хавбек Джованни Ло Чельсо может перебраться в Тоттенхэм.

Тоттенхэм вновь начал переговоры с Бетисом, предложив 60 миллионов евро за полузащитника Джованни Ло Чельсо, сообщает Sky Sports.

Как ранее утверждали испанские СМИ, "вердибланкос" требуют от "шпор" не менее 75 миллионов евро за аргентинского футболиста.

Кроме того, сообщалось, что побороться за Ло Чельсо может Наполи, предложив Бетису форварда Аркадиуша Милика как часть сделки по хавбеку.

В прошлом сезоне полузащитник сборной Аргентины провел 46 матчей, в которых отметился 16 голами и 6 результативными передачами.