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Четверг, 08.08.2019
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Коларов показал, как надо бить штрафные (Видео)

Коларов показал, как надо бить штрафные (Видео)
16:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Возрастной футболист не теряет физических кондиций.

Римская Рома сыграла вничью против Атлетика из Бильбао в товарищеском матче (2:2).

Однако, зрителям запомнилась не результативная игра команд, а скорее гол 33-летнего сербского защитника Александра Коларова, который мощным ударом со штрафного поразил ворота Унаи Симона.

Стоит отметить, что Коларов перешел в Рому в 2017-м году из английского Манчестер Сити.

 
 
 
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@aleks11kolarov only scores screamers @officialasroma

Публикация от 433 (@433)

В минувшем сезоне защитник провел за "волков" 45 матчей, в которых он забил 9 голов и отдал 2 голевых паса.

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Футбол, Видео, Новости футбола, Александр Коларов.
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