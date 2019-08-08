Коларов показал, как надо бить штрафные (Видео)

Римская Рома сыграла вничью против Атлетика из Бильбао в товарищеском матче (2:2).
Однако, зрителям запомнилась не результативная игра команд, а скорее гол 33-летнего сербского защитника Александра Коларова, который мощным ударом со штрафного поразил ворота Унаи Симона.
Стоит отметить, что Коларов перешел в Рому в 2017-м году из английского Манчестер Сити.
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В минувшем сезоне защитник провел за "волков" 45 матчей, в которых он забил 9 голов и отдал 2 голевых паса.