Коларов показал, как надо бить штрафные (Видео)

Новости спорта:Возрастной футболист не теряет физических кондиций.

Римская Рома сыграла вничью против Атлетика из Бильбао в товарищеском матче (2:2).

Однако, зрителям запомнилась не результативная игра команд, а скорее гол 33-летнего сербского защитника Александра Коларова, который мощным ударом со штрафного поразил ворота Унаи Симона.

Стоит отметить, что Коларов перешел в Рому в 2017-м году из английского Манчестер Сити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @aleks11kolarov only scores screamers @officialasroma Публикация от 433 (@433) 7 Авг 2019 в 2:32 PDT

В минувшем сезоне защитник провел за "волков" 45 матчей, в которых он забил 9 голов и отдал 2 голевых паса.