Мариуполь - АЗ: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:Мариуполь сыграл в нулевую ничью с АЗ в первом матче квалификации ЛЕ.

В четверг, 8 августа, состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором Мариуполь принимал голландский АЗ.

Поединок состоялся в Одессе на стадионе Черноморец и завершился со счетом 0:0.

Таким образом, все будет решиться в ответном матче, который состоится 15 августа в Алкмаре (Нидерланды).

Мариуполь - АЗ 0:0

Мариуполь: Худжамов — Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов (Дава, 76) — Чех (Танковский, 63), Федорчук — Чурко, Мишнев, Вакула — Тищенко (Кирюханцев, 86).

АЗ: Бизот — Вейндал (Сугавара, 80), Вюйтенс (Класи, 73), Влар, Свенссон — Копмейнерс, Мидтшо (Гудмундссон, 86), Увеян — Идрисси, Боаду, Стенгс.