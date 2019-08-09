В АПЛ едва не побили трансферный рекорд

Новости спорта:За лето английские клубы потратили на приобретение новых игроков более 1,4 миллиарда фунтов.

В последний день работы трансферного окна английские клубы потратили 170 миллионов фунтов на 17 игроков. Напомним, что Джованни Ло Чельсо перебрался в Тоттенхэм на правах аренды.

Самым дорогим трансфером последнего дня стал Алекс Ивоби из Арсенала в Эвертон за сумму в 34 млн фунтов, сообщает BBC.

Всего за летнее трансферное окно английские клубы потратили 1,41 млрд фунтов. Это всего на 20 млн фунтов меньше, чем рекорд лета 2017 года.

При этом два года назад клубы АПЛ за лето приобрели 124 футболиста, тогда как нынешним таковых было всего 101.

В последние пять лет количество покупок клубами АПЛ стремительно уменьшается:

Лето 2014 – 157 покупок

Лето 2015 – 150

Лето 2016 – 132

Лето 2017 – 124

Лето 2018 – 109

Лето 2019 – 101

Самыми дорогими покупками лета стали покупки Харри Магуайра (80 млн фунтов), Николя Пепе (72) и Родри (63).

Арсенал потратил на трансферы больше всех в АПЛ – 155 млн фунтов. В 150 вложился Ман Сити, на 5 млн меньше у Юнайтед. В ТОП-5 также Анстон Вилла и Эвертон.