Динамо - Шахтер: онлайн трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Прямая трансляция центрального матча 3-го тура чемпионата Украины.

В рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги Динамо принимает Шахтер.

Команды сыграли между собой 91 матч. В 33-х выиграл Шахтер, в 32-х - Динамо, в 26-ти случаях победитель не был определен.

В первых двух турах будущие соперники одержали по две победы. С 6 набранными очками они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины. Стопроцентный показатель набранных очков также имеет дебютант высшего дивизиона "Колос" из Ковалевки.

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук (к), де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригес.

Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андиевский, Шабанов.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон (к), Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пихаленок, Хочолава, Маркос Антонио, Денттиньо, Тете, Бланко-Лещук.